RADAR BOGOR - Ada kabar terbaru mengenai penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 yang perlu diketahui oleh penerima manfaat pada hari ini, Senin, 23 November 2026.

Pemeriintah menyalurakan BSU di tahun 2026 dengan tujuan agar buruh dan pekerja yang memenuhi kriteria bisa meningkatkan daya beli dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di tahun 2026 ini, bantuan subsisi upah ini diberikan dengan nominal sebesar Rp900 ribu untuk penyaluran tiga bulan sekaligus, sebagaimana dikutip dari laman resmi BSU Kemnaker.

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Kendati demikina, tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses penyaluran BSU, sehingga bantuan tersebut tidak cair.

Lantas, apa saja kendala yang dimaksud? Berikut penjelasannya.

Advertisement 2 Kendala Dana BSU Tidak Cair

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi BSU Kemnaker, sedikitnya ada dua kendala yang menyebabkan dana BSU tidak cair, yaitu sebagai berikut:

Tidak Memenuhi Persyaratan

Dana BSU tidak cair dikerenakan penerima manfaat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Di antara persyaratan yang ada pada peraturan tersebut yaitu terkait gaji, yang mana penerima BSU adalah mereka yang maksimal gaji Rp3,5 juta per bulan.