RADAR BOGOR - Kabar mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) tahap empat tahun 2026 banyak dibicarakan di media sosial, termasuk salah satunya kanal Youtube Info Bansos.

Pada kanal Youtube yang kerap membahas seputar bansos tersebut menjelaskan terkiat progres penyaluran bantuan sosial kuartal keempat tahun 2026.

Salah satu jenis bansos yang dibahas yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode pencairan Oktober, November, dan Desember 2026.

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Status BPNT Sudah SI

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, dijelaskan bahwa BPNT tahap keempat di tahun ini sudah menunjukan status Standing Instruction (SI) pada aplikasi SIKS-NG.

Advertisement Kendati demikia, proses penyaluran dilakukan secara bertahap, maka KPM diimbau untuk tetap menunggu sampai saldo bansos masuk ke KKS mereka masing-masing.

"Pencairan di lapangan tetap berlangsung secara bertahap dengan target penyaluran hingga akhir bulan Desember 2026," ucap narator kanal Youtube tersebut.

Dalam video tersebut juga dijelaskan, jika ada KPM yang saat mengecek saldo KKS miliknya masih belum terisi hal itu dapat dikatakan masih wajar, mengingat proses penyaluran dilakukan bertahap.

Cek Saldo KKS Secara Berkala

Tidak ada salahnya jika KPM mengecek saldo KKS yang mereka miliki secara berkala. Proses pengecekan bisa dilakukan melalui beberapa cara, termasuk salah satunya menggunakan mesin ATM bank penyalur.