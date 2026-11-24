RADAR BOGOR - Berikut update terbaru mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) tahap empat per hari ini, Selasa, 24 November 2026.

Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, pada hari ini dikabarkan pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap empat masih terpantau cair melalui KKS Bank BNI.

Kanal Youtube yang kerap mengabarkan informasi bansos itu menjelaskan bahwa pencairan PKH melalui Bank BNI tidak semasif pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

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"Untuk kartu KKS yang diterbitkan dari Bank BNI, untuk saldo PKH tahap keempat ini masih terus terpantau ditop up oleh pihak perbankan, meskipun progresnya tidak semasif bantuan BPNT yang kemarin," ucap narator kanal Youtube tersebut.

Oleh karena itu, KPM yang memegang kartu KKS Bank Himbara tersebut silahkan untuk mengecek saldo bantuan secara berkala.

Advertisement Apabila saldo bansos sudah masuk ke KKS segara untuk dicairkan, mengingat ada batas waktu pencairan yang harus dipahami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Batas penyaluran itu 30 hari terhitung sejak bantuan tersebut ditransfer atau dipindahbukukan ke rekening para KPM," ujar narator.

Lantas, bagaimana cara mencairkan saldo KKS? Berikut penjelasannya.

Cara Mencairkan Saldo Bansos di KKS

Pencairan saldo KKS bisa dilakukan melalui beberapa cara, mulai dengan menggunakan mesin ATM, hingga agen layanan bank seperti BRILink.