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Musik

KYUHYUN Super Junior Rilis EP CONTINUE, Promise Jadi Lagu Utama

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
KYUHYUN merilis EP CONTINUE pada 11 November 2026 dengan lagu utama Promise yang mengangkat pesan tentang rasa terima kasih dan komitmen untuk tetap bersama. Foto: Antenna
KYUHYUN merilis EP CONTINUE pada 11 November 2026 dengan lagu utama Promise yang mengangkat pesan tentang rasa terima kasih dan komitmen untuk tetap bersama. Foto: Antenna

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RADAR BOGOR – KYUHYUN Super Junior kembali menyapa penggemar lewat karya solo terbaru. Penyanyi asal Korea Selatan tersebut resmi merilis album mini atau extended play (EP) bertajuk CONTINUE pada Rabu, 11 November 2026.

Rilisan ini menjadi karya terbaru KYUHYUN setelah The Classic yang dirilis pada November 2025. Melalui CONTINUE, vokalis Super Junior itu menghadirkan lima lagu dengan karakter musik yang berbeda.

EP tersebut sekaligus menggambarkan perjalanan KYUHYUN Super Junior untuk terus melanjutkan kiprahnya di dunia musik sembari mengeksplorasi warna vokal yang menjadi ciri khasnya.

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Promise Jadi Lagu Utama

Lagu Promise dipilih sebagai lagu utama dalam EP CONTINUE. Mengusung genre balada, lagu ini membawa pesan tentang rasa terima kasih kepada seseorang yang selalu hadir dan menemani perjalanan hidup.

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Dengan vokal lembut dan emosional, KYUHYUN menyampaikan keinginan untuk tetap bersama orang yang berarti meski kehidupan terus berubah dan menghadirkan berbagai tantangan.

Nuansa emosional Promise juga telah diperkenalkan melalui cuplikan video musik sebelum perilisan album.

Teaser tersebut memperlihatkan KYUHYUN di balik panggung saat mempersiapkan penampilan sekaligus memberikan gambaran mengenai atmosfer lagu.

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Eksplorasi Lima Warna Musik

Selain Promise, EP CONTINUE berisi empat lagu lain, yakni Endless Season, FILAMENT, I Thought I Was Fine, dan Dodanbae.

Endless Season menghadirkan balada dengan alur dramatis. Sementara FILAMENT membawa warna pop rock yang menonjolkan kekuatan vokal KYUHYUN.

Berbeda dengan dua lagu tersebut, I Thought I Was Fine menawarkan nuansa vintage city pop dengan irama yang lebih ritmis. Adapun Dodanbae hadir dengan aransemen bertempo sedang serta pesan yang optimistis.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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