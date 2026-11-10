CPNS 2026 Segera Dibuka, Lulusan SMA dan SMK Bisa Daftar? Ini Penjelasan Menteri PANRB

RADAR BOGOR – Kabar pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai menjadi perhatian, termasuk lulusan SMA dan SMK. Pemerintah menargetkan pengumuman rekrutmen CASN tersebut bisa dilakukan pada November 2026.

Namun, apakah lulusan SMA dan SMK berpeluang mengikuti seleksi CPNS tahun ini?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan kesempatan bagi lulusan SMA dan SMK untuk mendaftar CPNS 2026 masih terbuka.

Meski begitu, hal tersebut bergantung pada kebutuhan kompetensi masing-masing instansi pemerintah.

Menurut Rini, setiap kementerian dan lembaga memiliki kewenangan menyusun peta kompetensi serta mengusulkan kebutuhan pegawai. Karena itu, kualifikasi pendidikan untuk setiap formasi belum dapat dipastikan saat ini.

Advertisement "SMA tergantung dari usulannya. Karena pegawai itu kan tergantung daripada kompetensi yang dibutuhkan. Kalau memang kompetensinya dibutuhkan, saya masih menunggu dari instansi pemerintah," ujar Rini saat ditemui wartawan, Senin, 9 November 2026.

Rini menjelaskan, pemerintah masih melakukan pembahasan bersama berbagai instansi untuk mematangkan kebutuhan formasi CPNS 2026.

Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK hingga perguruan tinggi, akan memperoleh alokasi formasi dalam rekrutmen tahun ini.

Pemerintah Siapkan Sekitar 150 Ribu Formasi CPNS 2026

Di tengah proses pembahasan tersebut, pemerintah memperkirakan jumlah kebutuhan CPNS 2026 mencapai sekitar 150 ribu formasi.

Meski demikian, angka tersebut masih dihitung ulang sebelum ditetapkan secara resmi.