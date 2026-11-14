Pendaftaran CPNS 2026 Segera Dibuka, Begini Cara Pembelian E-Materai
RADAR BOGOR - Pemerintah kembali akan membuka kesempatan bagi masyarkat yang ingin mendaftarkan diri mereka pada seleksi Calon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi CPNS 2026 ini akan segera dibuka.
Oleh karena itu, calon pelamar harus segera mempersiapkan beberapa hal, termasuk e-materai yang dibutuhkan untuk daftar seleksi CPNS tahun ini.
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Lantas, bagaimana cara membeli e-materai tersebut? Berikut penjelasannya.
Cara Pembelian E-Materai
Dikutip dari akun Instagram @dosendeso.cpns, berikut langkah-langkah pembelian e-materai untuk CPNS 2026:
Buka Situ E-Materai
Silahkan untuk membuka situs e-materai.co.id menggunakan browser yang ada di handphone atau laptop yang kamu miliki, lalu klik "Beli e-materai".
Pilih Jumlah E-Materai
Sesuaikan kebutuhan lalu klik "Beli".
Konfirmasi Pembelian
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