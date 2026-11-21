RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 dikabarkan tidak akan lama lagi dibuka oleh pemerintah.

Oleh karena itu, banyak masyakat yang sudah mempersiapkan diri termasuk dengan membuat akun SSCASN.

Kendati demikian, masih banyak calon peserta CPNS yang masih bingung terkait riwayat pendidikan yang harus mereka unggah pada SSCASN.

Advertisement Lantas, apakah ijzaah SD-S1 atau hanya pendidikan terakhir saja? Berikut penjelasannya.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari akun Instagram @ayu_pasha, ijzah yang bisa diuunggah pada portal SSCASN.

Advertisement "Cukup ijazah terakhir aja, gak perlu dari SD banget harus kamu upload di SSCASN," ucap Ayu Pasha.

Cara Unggah Riwayat Pendidikan di SSCASN BKN

Proses unggah ijazah untuk mengisi riwayat pendidikan di akun SSCAN yaitu bisa dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

-Siapkan ijazah asli, lalu pindai atau scand menggunakan mesin pemindai.

-Login ke akun, buka menu profil atau riwayat pendidikan kemudian isi data yang dibutuhkan secara elnggekp.