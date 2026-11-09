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Olahraga

Pemain Persib Dapat Jatah Libur, Igor Tololic Berharap Begini

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Igor Tololic, pelatih Persib Bandung (persib.co.id)
Igor Tololic, pelatih Persib Bandung (persib.co.id)

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RADAR BOGOR - Setelah bermain menghadapi Java United FC, para pemain Persib Bandung akhirnya mendapat jatah libur untuk pemilihan fisik dan pikiran mereka. 

Punggawa Maung Bandung akan kembali berlatih pada akhir pekan ini, sehingga waktu libur yang diberikan tentu harus dimanfaatkan oleh setiap pemain. 

Mengutip dari laman resmi Persib, dalam 30 hari terakhir, Maung Bandung telah menjalani 10 kali pertandingan di berbagai kompetisi. 

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Pangeran Biru bukan hanya bermain di kompetisi lokal saja (Super League 2026) tapi juga di kancah Asia (ACL Two dan Asean Cup Championship). 

Oleh karena itu, pelatih Persib, Igor Tololic menyebut bahwa ia sudah mempertimbangkan kebugaran pada pemainnya. 

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"Beberapa pemain yang tidak bisa dipasang sebagai starter hari ini. Mereka masih merasakan dampak karena harus main di banyak pertandingan dalam rangkaian perjalanan singkat ini. Contohnya Adam Alis. Luca (Menalo) ada Balsa (Sekulic)," kata Tolic.

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Pelatih asal Kroasia itu berharap agar para pemain bisa memanfaatkan waktu libur empat hari yang diberikan oleh kepada mereka dengan sangat baik. 

"Sekarang saya berharap para pemain bisa istirahat. Saya harap mereka benar-benar memanfaatkan waktu untuk istirahat, karena kita punya waktu empat hari untuk persiapan laga berikutnya," ujar Tolic. 

Lebih lanjut, menurutnya dengan adanya masa libur ini, anak asuhnya bisa kembali ke performa terbaik mereka. 

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"Jadi, ya, saya harap dengan terapi dan segalanya, mereka akan baik-baik saja," pungkasnya.***

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : persib.co.id
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