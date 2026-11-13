Persib Libur Latihan, Beckham Putra Maksimalkan Kumpul Bersama Keluarga

RADAR BOGOR - Setelah mengarungi kompetisi lokal dan internasional, manajemen Persib akhirnya memberikan waktu libur kepada para pemainnya untu memulihkan kondisi fisik dan mental.

Para punggawa Persib Bandung memanfaatkan jeda latihan tersebut dengan berbagai cara, salah satunya yaitu memaksimalkan waktu berkumpul dengan keluarga.

Beckham Putra, penyerang sayap Maung Bandung juga menggunakan kesempatan libur ini untuk membangun kehangatan bersama keluarga tercinta.

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"Libur kali ini benar-benar saya maksimalkan untuk quality time bersama keluarga," kata Beckham Putra, dikutip dari laman persib.co.id.

Menurut pemain nomor punggung 7 itu, ketika belum ada jeda libur latihan, kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga sedikit berkurang sehingga momen ini sangat ia manfaatkan dengan baik.

Advertisement "Rutin bertanding dan latihan tentu menyita waktu, jadi saat ada libur beberapa hari, prioritas utama saya adalah keluarga," ujar Beckham.

Terlebih, klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat itu akan kembali melakoni laga yang cukup padat pada November hingga Desember tahun 2026.

Beckham Putra mengungkapkan alasannya mengisi libur dengan berkumpul bersama keluarga, menurutnya momen istimewa ini bisa membuatnya semakin termotivasi untuk mengarungi laga-laga yang akan datang.

"Setiap kali berkumpul dan mendapat dukungan dari mereka, pikiran jadi lebih segar dan motivasi untuk kembali berlatih pun semakin tinggi," tambahnya.

Meski libur bersama keluarga, Beckham Putra tetap memanfaatkan waktu untuk berlatih secara mandiri agar tetap bisa menjaga performanya di atas lapangan.