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Wisata

Curug Country Tanjungsari Bogor, Air Terjun Bertingkat yang Unik

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Curug Country atau Curug Jodoh di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, memiliki daya tarik berupa aliran air yang melewati susunan bebatuan bertingkat. Foto: Tiktok @Lia Kartika
Curug Country atau Curug Jodoh di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, memiliki daya tarik berupa aliran air yang melewati susunan bebatuan bertingkat. Foto: Tiktok @Lia Kartika

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RADAR BOGOR – Kabupaten Bogor tak pernah kehabisan destinasi wisata alam yang menawarkan panorama air terjun dengan karakter unik. Salah satunya Curug Country atau yang dikenal masyarakat sebagai Curug Jodoh di Kecamatan Tanjungsari.

Berbeda dari kebanyakan curug yang memiliki satu aliran air jatuh dari tebing tinggi, Curug Country Bogor memiliki aliran yang melewati susunan bebatuan secara bertingkat.

Formasi batuan alami tersebut membuat aliran air Curug Country Bogor tampak berundak sebelum mengalir ke bagian bawah.

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Pemandangan ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang gemar menikmati suasana alam sekaligus berburu foto dengan latar yang masih alami.

Kawasan di sekitar Curug Country juga masih didominasi pepohonan dan lingkungan hijau. Suasana tersebut membuat destinasi ini cocok bagi wisatawan yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

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Tak hanya menikmati panorama, pengunjung bisa menghabiskan waktu di sekitar aliran air sambil mengabadikan momen.

Saat debit air tidak terlalu deras, area sungai dan kolam alami di sekitar curug juga dapat menjadi tempat untuk menikmati kesejukan suasana alam.

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Namun, perjalanan menuju Curug Country membutuhkan perhatian. Kondisi jalur dan bebatuan di sekitar air terjun bisa menjadi licin, terutama setelah hujan.

Pengunjung sebaiknya menggunakan alas kaki yang memiliki daya cengkeram baik dan tetap berhati-hati saat berjalan.

Keselamatan juga menjadi hal penting ketika berada di sekitar aliran air. Jika debit meningkat akibat hujan, wisatawan sebaiknya tidak memaksakan diri mendekati air terjun maupun bermain di aliran sungai.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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