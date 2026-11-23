RADAR BOGOR – Berencana menghabiskan waktu singkat di Kota Hujan? Menginap di hotel yang berada tidak jauh dari Stasiun Bogor bisa menjadi pilihan praktis, terutama bagi wisatawan yang datang menggunakan kereta api.

Selain memudahkan akses transportasi, lokasi hotel yang dekat dengan Stasiun Bogor juga memungkinkan wisatawan lebih mudah menjangkau sejumlah destinasi wisata dan pusat kuliner di Kota Bogor.

Berikut beberapa pilihan hotel dengan tarif relatif terjangkau di sekitar Stasiun Bogor.

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1. Sans Hotel Bogor

Sans Hotel berada di Kecamatan Bogor Tengah dan menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang ingin menginap dekat Stasiun Bogor. Jaraknya sekitar 690 meter dari stasiun.

Advertisement Tarif menginapnya berada di kisaran Rp250 ribu per malam.

Lokasinya yang cukup dekat membuat hotel ini bisa dipertimbangkan untuk perjalanan singkat di Bogor.

2. Whiz Prime Hotel Pajajaran

Berada di Jalan Pajajaran, Whiz Prime Hotel Pajajaran menjadi pilihan lain bagi wisatawan yang membutuhkan akomodasi dengan akses cukup mudah dari kawasan pusat Kota Bogor.

Harga kamar berada di kisaran Rp397 ribu per malam.

Hotel ini cocok bagi wisatawan yang ingin menginap dengan akses menuju berbagai kawasan di Kota Bogor.

3. RedDoorz Pasir Jaya

Bagi wisatawan yang mencari penginapan dengan tarif lebih ekonomis, RedDoorz di kawasan Pasir Jaya, Bogor Barat, dapat menjadi salah satu alternatif.