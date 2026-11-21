RADAR BOGOR – Konsisten menabung untuk mempersiapkan ibadah haji membawa berkah bagi 50 nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

Nasabah BSI mendapatkan apresiasi berupa paket umrah setelah menjadi pemenang Program Nabung Haji Berhadiah Umrah.

BSI menggelar seremonial pelepasan sekaligus manasik umrah bagi para pemenang pada 20 November 2026.

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Para nasabah tersebut merupakan peserta yang rutin menabung melalui Tabungan Haji selama periode Januari hingga Juni 2026.

Program yang telah diluncurkan sejak 2025 ini dirancang untuk mendorong masyarakat mempersiapkan dana haji sejak dini sekaligus membangun kebiasaan mengelola arus kas secara rutin dan terencana.

Advertisement Dalam program tersebut, setiap top-up Tabungan Haji sebesar Rp1 juta mendapatkan satu poin dan berlaku kelipatan.

Namun, nasabah harus menjaga saldo akhir bulan minimal Rp5 juta untuk mengikuti ketentuan program.

Tabungan Haji Tumbuh 14 Persen

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, masa tunggu keberangkatan haji yang panjang perlu diimbangi dengan persiapan finansial sejak awal.

“Harapannya program ini menjadi edukasi dan penetrasi bagi masyarakat untuk rutin mempersiapkan dana haji sejak dini,” ujar Anton.

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Upaya mendorong kebiasaan menabung tersebut sejalan dengan pertumbuhan Tabungan Haji BSI.