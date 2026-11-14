Manfaatkan Digitalisasi, Ayam Geprek Katineung di Bogor Permudah Transaksi
RADAR BOGOR - Geliat transformasi digital di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini semakin merata hingga ke pusat aktivitas warga. Salah satu potret nyata adaptasi bisnis konvensional menuju ekosistem digital ini terlihat pada usaha kuliner "Ayam Geprek Katineung" di kawasan Terminal Leuwiliang, Kabupaten Bogor.
Sejak mulai menerapkan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Januari tahun 2026 ini, operasional harian kedai tersebut berubah signifikan. Transaksi jual beli yang sebelumnya bergantung pada uang tunai kini beralih menjadi lebih modern, cepat, dan efisien.
Tantangan Transaksi Tunai di Pusat Keramaian
Ayam Geprek Katineung pertama kali merintis usahanya pada tahun 2025. Memilih lokasi strategis di area Terminal Leuwiliang, kedai ini langsung menyasar segmen pasar yang luas, mulai dari penumpang angkutan umum, sopir, pelajar, hingga pekerja yang hilir mudik setiap harinya. Pada tahun pertama beroperasi, seluruh transaksi masih dilakukan secara tunai.
Tingginya antrean pada jam sibuk kerap memicu masalah klasik, yakni kelangkaan uang pecahan kecil untuk kembalian. Ketika stok uang receh habis, pelayanan terhambat karena pegawai harus mencari tukaran ke kios sekitar, yang berisiko membuat pembeli yang terburu-buru merasa kurang nyaman.
Titik Balik Digitalisasi pada Tahun 2026
Memasuki tahun 2026, melihat masyarakat yang semakin terbiasa menggunakan dompet digital, pengelola Ayam Geprek Katineung akhirnya menyediakan kode pembayaran QRIS di meja kasir. Pembeli kini cukup memindai kode QR dan membayar sesuai nominal pesanan tanpa perlu repot menyiapkan uang pas.
Dampak positif ini dirasakan langsung oleh pekerja di lapangan yang melayani pembeli setiap hari.
"Dengan menggunakan QRIS, saya jadi gak bingung kalau semisal uang kembalian lagi kosong," ujar Bang Nandar, salah satu pegawai Ayam Geprek Katineung saat ditemui di Terminal Leuwiliang, Jumat (13/11/2026).
Menurut Nandar, perubahan ini disambut antusias oleh para pelanggan, terutama kalangan anak muda dan pekerja yang menilai pembayaran nontunai jauh lebih praktis.
Efisiensi Bisnis dan Pencatatan Keuangan
Selain mengatasi persoalan uang kembalian, adopsi pembayaran digital juga mempermudah manajemen usaha karena setiap pemasukan tercatat otomatis di sistem aplikasi. Hal ini meminimalkan risiko selisih hitung saat rekapitulasi harian serta menjaga kebersihan karena pegawai tidak perlu sering bersentuhan fisik dengan uang tunai.
Kisah Ayam Geprek Katineung membuktikan bahwa kemauan beradaptasi dengan teknologi mampu membantu UMKM lokal meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga daya saing di era ekonomi modern.***
Penulis: Manarul Ilham
Prodi: Bisnis Digital/ITB Vinus Bogor
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