Manfaatkan Digitalisasi, Ayam Geprek Katineung di Bogor Permudah Transaksi

Usaha Ayam Geprek Katineung di Bogor (Foto: Manarul Ilham)

‎RADAR BOGOR - Geliat transformasi digital di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini semakin merata hingga ke pusat aktivitas warga. Salah satu potret nyata adaptasi bisnis konvensional menuju ekosistem digital ini terlihat pada usaha kuliner "Ayam Geprek Katineung" di kawasan Terminal Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Advertisement ‎Sejak mulai menerapkan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Januari tahun 2026 ini, operasional harian kedai tersebut berubah signifikan. Transaksi jual beli yang sebelumnya bergantung pada uang tunai kini beralih menjadi lebih modern, cepat, dan efisien.

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