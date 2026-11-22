RADAR BOGOR – Libur panjang akhir pekan menjadi momen yang banyak dimanfaatkan wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Lembang, Bandung Barat. Selain terkenal dengan deretan destinasi wisata, Lembang juga memiliki banyak pilihan kuliner yang sayang untuk dilewatkan.

Mulai dari ayam kukus yang gurih, tahu susu yang lembut, roti hangat, hingga ketan bakar dan sate, berbagai kuliner khas Lembang bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu liburan.

Berikut lima tempat makan yang bisa masuk daftar kulineran saat berkunjung ke Lembang.

1. Ayam Goreng Pasundan

Meski mengusung nama Ayam Goreng Pasundan, salah satu menu yang belakangan menarik perhatian justru ayam kukus.

Advertisement Lokasinya berada di Jalan Raya Lembang No. 300. Ayam kukus dibuat dari ayam yang telah diungkep, kemudian dikukus bersama bumbu bawang putih dan jahe.

Hasilnya berupa ayam dengan kuah berbumbu yang cocok disantap bersama sambal.

Menu ini tersedia dalam pilihan per potong maupun utuh, dengan harga sekitar Rp22 ribu hingga Rp85 ribu.

2. Tahu Susu Lembang

Kurang lengkap rasanya berwisata ke Lembang tanpa mencicipi tahu susu.

Jajanan ini dikenal dengan teksturnya yang lembut dan cocok disantap sebagai camilan maupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh.

Pengunjung juga dapat melihat proses pembuatan tahu. Pilihannya antara lain tahu susu kotak, tahu susu panjang, tahu susu spesial goreng, dan tahu mentega.