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Pendidikan

Benarkan Peserta PPG 2026 Mayoritas ASN? Ini Faktanya

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi guru ASN mengikuti PPG 2026. (Foto: Gemini AI)
Ilustrasi guru ASN mengikuti PPG 2026. (Foto: Gemini AI)

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RADAR BOGOR - Pemerintah kembali membuka program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan tahun 2026 untuk pendidik yang dinyatakan memenuhi kriteria. 

Program PPG ini dibuka oleh pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan guru yang profesional dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Guru yang nantinya dinyatakan lulus PPG 2026 ini akan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk memenuhi kebutuhan hidup para pendidik. 

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Lantas, benarkan peserta PPG mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN)? Berikut penjelasannya. 

Dikutip dari akun Instagram @gtkmadrasah, faktanya menunjukan bahwa 80 persen peserta PPG adalah guru non ASN, dengan kata lain guru ASN hanya diberikan jatah 20 persen. 

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Dari total 38.695 peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2026, berikut perbandingan jumlah guru ASN dan Non-ASN.

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Guru Non ASN: 80,26 persen dengan jumlah pendidik sebanyak 31.058 peserta. 

Guru ASN: 19,74 persen dengan jumlah pendidik yang mengikuti seleksi sebanyak 7.639 peserta. 

Jika melihat data di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru Non-ASN mendapatkan porsi terbesar dalam program PPG Dalam Jabatan menjelang akhir tahun 2026. 

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Adapun bagi guru yang belum terpanggil PPG harus tetap optimis karena masih ada di kesempatan di tahun berikutnya. 

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : instagram @gtkmadrasah
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