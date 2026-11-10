Inspiratif, Mantan Karyawan di Bogor Ini Sukses Merintis Usaha Sendiri

Mantan karyawan yang sukses membuka usaha sendiri (Siti Nurhaliza)

RADAR BOGOR - Dunia usaha selalu menghadirkan peluang bagi siapa saja yang berani mencoba. Hal inilah yang dibuktikan oleh seorang mantan karyawan di konter yang kini berhasil merintis usaha sendiri di bidang penjualan handphone, aksesoris, dan jasa service HP.

Perjalanan membangun usaha tersebut tidak terjadi secara instan. Berawal dari pengalaman bekerja sebagai karyawan, ia mulai memahami dunia handphone, kebutuhan pelanggan, serta peluang bisnis yang dapat dikembangkan. Berbekal pengalaman dan tekad untuk mandiri, ia akhirnya memutuskan untuk membuka toko sendiri.

Advertisement Berawal dari Keinginan untuk Mandiri

Keputusan meninggalkan pekerjaan sebagai karyawan bukanlah hal yang mudah. Namun, keinginan untuk memiliki usaha sendiri menjadi motivasi utama dalam mengambil langkah tersebut.

Advertisement Dalam wawancara, narasumber mengungkapkan bahwa keinginannya membuka usaha muncul karena melihat kebutuhan masyarakat terhadap handphone yang semakin meningkat.

"Saya ingin memiliki usaha sendiri dan tidak selamanya bekerja untuk orang lain. Saya melihat usaha konter HP dan service memiliki peluang yang cukup bagus karena hampir semua orang membutuhkan handphone," ungkapnya.

Pada awal merintis usaha, berbagai tantangan harus dihadapi, mulai dari keterbatasan modal, mencari pelanggan, hingga membangun kepercayaan masyarakat. Namun, dengan ketekunan dan pelayanan yang baik, usaha tersebut perlahan mulai berkembang dan usaha ini sudah 5 tahun.

Menggabungkan Penjualan dan Jasa Service

Tidak hanya menjual handphone dan berbagai aksesoris, toko tersebut juga menyediakan jasa service untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi ini menjadi salah satu cara untuk memperluas sumber pendapatan sekaligus memberikan kemudahan kepada konsumen.

Menurutnya, pelayanan dan kejujuran merupakan kunci penting dalam mempertahankan pelanggan.

Ia berusaha memberikan harga yang sesuai, menjaga kualitas barang, serta memberikan penjelasan kepada pelanggan mengenai kerusakan handphone sebelum melakukan perbaikan.

Mulai Memanfaatkan Teknologi Digital

Seiring perkembangan zaman, persaingan bisnis tidak lagi hanya mengandalkan lokasi toko dan pelanggan yang datang secara langsung. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha.

Narasumber mulai menggunakan WhatsApp dan Facebook untuk memperkenalkan produk, mempromosikan aksesoris, serta memberikan informasi mengenai layanan service.

"Setelah menggunakan media sosial, usaha lebih mudah dikenal orang. Pelanggan juga bisa bertanya terlebih dahulu melalui WhatsApp tanpa harus datang langsung ke toko," jelasnya.

Pemanfaatan media sosial tersebut menjadi langkah sederhana dalam menerapkan digitalisasi usaha. Dengan promosi secara online, jangkauan pemasaran menjadi lebih luas dan peluang mendapatkan pelanggan baru semakin terbuka.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun telah memiliki usaha sendiri, tantangan tetap ada. Persaingan harga, perubahan kebutuhan konsumen, dan perkembangan teknologi handphone menuntut pemilik usaha untuk terus belajar dan beradaptasi.

Ia berharap usahanya dapat semakin berkembang, memiliki pelanggan yang lebih banyak, serta mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Di akhir wawancara, ia menyampaikan pesan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha.

"Jangan takut untuk mencoba dan jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai. Usaha memang tidak selalu mudah, tetapi selama kita mau belajar, bekerja keras, dan konsisten, pasti ada jalan untuk berkembang," ujarnya.

Inspirasi bagi Calon Wirausaha

Kisah perjalanan dari seorang karyawan menjadi pengusaha konter HP dan jasa service ini memberikan gambaran bahwa peluang usaha dapat dimulai dari pengalaman dan kemampuan yang dimiliki.

Keberanian mengambil keputusan, kemampuan melihat peluang, serta kemauan mengikuti perkembangan teknologi menjadi modal penting dalam membangun usaha.

Kisah ini juga membuktikan bahwa digitalisasi bukan hanya milik perusahaan besar. Pelaku usaha kecil sekalipun dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di era ekonomi digital.

PROFIL USAHA KARYA CELL 1. Identitas Usaha Nama Usaha: Karya Cell Nama Pemilik: Ichsan Bidang Usaha: Konter Handphone dan Jasa Service HP Alamat: Kp. Lumbung RT 02/07, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor Lama Usaha: Kurang lebih 5 tahun Baca Juga: Parkir Liar, Polsek Ciawi hingga Dishub Kabupaten Bogor Tertibkan Truk 2. Sejarah Singkat Usaha Karya Cell merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan handphone dan jasa perbaikan telepon seluler yang didirikan oleh Ichsan. Usaha ini berawal dari pengalaman Ichsan yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan di sebuah konter handphone. Berbekal pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama bekerja, Ichsan mulai memiliki keinginan untuk membangun usaha sendiri. Dengan modal awal yang terbatas, ia memberanikan diri untuk memulai usaha secara mandiri. Pada awal merintis usaha, perjalanan Karya Cell tentu tidak selalu mudah. Keterbatasan modal, persaingan usaha, serta membangun kepercayaan pelanggan menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan tekad, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar, Ichsan mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya hingga berjalan kurang lebih lima.***

Penulis: Siti Nurhaliza